ゴールドウインは、中部国際空港第1ターミナルに「THE NORTH FACE Depot 中部国際空港」を12月5日にオープンした。成田空港に続く国内空港2店舗目で、売場面積は国内空港常設店で最大の約76平方メートル。定番品に加え、限定品やキッズ、ライフスタイルを扱う。主な取り扱い例は「EX ビレイヤーパーカ」（77,000円）、「バルトロライトジャケット」（68,200円）、「マウンテンジャケット」（66,000円）、「コンパクトノマドジャケ