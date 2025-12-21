ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が21日までに自身のインスタグラムを更新。サンタ帽子＆ロングスカートショットを投稿した。自身のインスタグラムで「一足お先にメリークリスマス」とサンタ帽子＆ロングスカートショットを投稿した。ハッシュタグでは「#クリスマス」などと記した。ネットでは「可愛いすぎ」「アザト可愛い」「美人」「あざとい…」「お似合い」などの声が上がった。