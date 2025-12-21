¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/21¡Û¸µTBS¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¤¬12·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿ÂçÊ¬Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤È¡¢É×¤Ç¥×¥íÌîµå¡¦¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÎÆ²ÎÓæÆÂÀÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐ¸µTBSÈþ¿Í¥¢¥Ê¡Ö¹¬¤»¥ª¡¼¥éÁ´³«¡×ÌîµåÁª¼êÉ×¤È¥é¥Ö¥é¥ÖÌ©Ãå¢¡ÛÆÅÄ³¨ÍýÆà¡¢²ÈÂ²¤ÇÂçÊ¬Î¹¹ÔËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«ÛÆÅÄ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½éÂÎ¸³¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Æ²ÎÓÁª¼ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç