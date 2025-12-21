メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県瑞穂市で、ラグビーの元日本代表選手が小学生や中学生を指導する「無料教室」が開かれました。 瑞穂市で開かれた「太陽生命ラグビー1ｄａｙスクール」でコーチを務めたのは、元日本代表の小野澤宏時さんと横山里菜子さんです。 小中学生およそ100人が参加。 ラグビーの技術だけでなく、協調性や社会性も学んで欲しいということです。 太陽生命 取締