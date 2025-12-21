「＝LOVE」のみりにゃこと大谷映美里（27）が21日までに自身のインスタグラムを更新。キュートな2ショットを公開した。「アクア4歳」と書き出した大谷。4歳を迎えた愛猫との2ショットを披露した。「母からのプレゼントのタキシードが似合ういい男」とコメント。愛猫・アクアがキュートなタキシードに身を包んだ姿をアップした。ファンからは「アクア様おめでとう！みりにゃに似合う男はアクア様しかいません」「タキシード