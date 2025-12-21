歌手和田アキ子（75）が21日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。出演者とともに復活したスタジオ生観覧を喜んだ。新型コロナウイルス感染拡大のため、2020年2月23日分の放送でやめていたスタジオ観覧が、この日から再開。オープニングで観客の手拍子に迎えられながら登場した和田は「いや、しかし、5年と何カぶり？9カ月ぶりにお客様が…」と話した。和田が「出川なんてね、コロナでお客さまがいない時、