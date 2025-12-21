足裏のマッサージを受けたときに痛かった経験はありませんか？それはリンパの滞りが原因かもしれません。実は足裏だけでなく、手でもリンパの流れを改善できるのです。手のひらや手の甲を押すことで、気軽に不調の改善が期待できます（構成：島田ゆかりイラスト：ながのまみ）【図】手の甲にも反射区が* * * * * * *手のひらは健康状態を映す鏡手には約1万7000本もの末梢神経が張り巡らされており、それらは目や耳鼻、首や肩、