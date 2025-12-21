俳優のすみれさんは12月19日、自身のInstagramを更新。さまざまな衣装でのオフショットを公開し、ファンの注目を集めています。【写真】すみれの美しいドレス姿「素敵やん」すみれさんは「最近の衣装達」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目では、ベアトップの黒いロングドレスを着用しています。すみれさんの美しい肩や背中を存分に生かした装いです。また、4枚目ではしなやかな体のラインが引き立つオールブラウンのコーデ