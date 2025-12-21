「紀ノ国屋」は、12月22日（月）から、Suicaのペンギンとコラボレーションした「Suicaのペンギン折りたためる保冷トートバッグ」を、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】グレーとパープルもかわいい！「Suicaのペンギン折りたためる保冷トートバッグ」3色一覧■カラーバリエーションは全3色今回登場するのは、底マチ部分のファスナーを閉じるとコンパクトに折りたたんで持ち運べる、デザインと実用性を兼