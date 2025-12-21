横浜F・マリノスは12月21日、愛媛FCに期限付き移籍中の村上悠緋との契約満了にともない、来季の契約を更新しないことを発表した。関東学院大を卒業後の2023年に横浜FMに加入。２年目の24年夏に徳島ヴォルティス、25年は愛媛にいずれもレンタルで移籍していた。リーグ戦で横浜FMでは５試合・０得点、徳島では７試合・０得点、愛媛では27試合・４得点を記録。25歳FWは横浜FMの公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。