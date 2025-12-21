トッテナムを率いるトーマス・フランク監督が、ジョン・ブルックス主審に対して怒りを露わにした。英公共放送『BBC』が試合後の発言を伝えている。現地12月20日に開催されたプレミアリーグ第17節で、高井幸大が所属するトッテナムが、遠藤航を擁する昨季王者リバプールと敵地で対戦。日本人２人はベンチ外となったなか、１−２で敗れた。痛恨だったのが、度重なる退場だ。33分にシャビ・シモンズが一発レッドで退けば、０−