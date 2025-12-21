新潟市で小学生のドッジボール大会が開かれ、県内の頂点を目指し熱戦が繰り広げられています。新潟市中央区で開かれているNSTカップ県小学生ドッジボール選手権大会。県内から高学年中心のチームと低学年のチーム合わせて20チームが参加し、午前中はそれぞれリーグ戦に臨んでいます。児童たちは大きな掛け声を出しながら、真剣な表情でボールを投げたりよけたりして、チームの仲