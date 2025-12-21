人気コンテンツ『アイドルマスター シンデレラガールズ』塩見周子役などで知られる声優のルゥティンが21日、自身のXを更新し、結婚したことを報告した。【写真】最新ショットとともに結婚報告した声優・ルゥティンコメント全文Xでは書面にて「大切な皆様へ私事で大変恐縮ではございますが結婚のご報告をさせていただきます。今の私があるのはいつも温かく応援してくださる皆様、お世話になっている関係者の皆様のおかげで