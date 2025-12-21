クリスマスを目前に控えた２１日の日曜日、暦の上では極めてまれな吉日が重なる「最強開運日」を迎えた。日本の暦で最上の吉日とされる「天赦日（てんしゃにち）」と、物事を始めるのに良いとされる「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」が貴重なタイミング。１５の干支（えと）の組み合わせによって決まる天恩日や大安も重なった。縁起をかつぎたい周辺では話題になっている。「天赦日」は天が万物の罪を赦（ゆる）すとさ