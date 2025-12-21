船の上でけが人や病人が出た際に、医師が海保のヘリなどで駆けつけ治療にあたる「洋上救急」の訓練がありました。 （記者）「鹿児島航空基地です。あちらのヘリでは、急病人が出たという想定の訓練が行われています」 鹿児島、熊本、宮崎の3県から医師や看護師など35人が参加したのは、貨物船で急病人が出たとの想定で行われた「洋上救急」の訓練です。 こちらは、おととし屋久島沖で行われた「洋上救急」の様子です。『洋上救