¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/21¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤¬12·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤«¤é»Å¹þ¤ó¤À¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¤È¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐ2»ù¤ÎÊì¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¥×¥í¡×»Ò¶¡¸þ¤±¤ËÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¼êºî¤ê¥¬¥Ñ¥ª¢¡°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢¼êºî¤ê¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¡õÆø¤ä¤«¤Ê¼«Âð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«°ÂÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¡¢Ä«¥é¥ó12k¤·¤Æ¡¢¤ªÍ§Ã£¤ÎÃË¤Î»Ò¤òÍÂ¤«¤ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Þ¥ÞÍ§¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢