香川大学の学生が、高松城下で防災について考える「まちあるき」を行いました。創造工学部で防災やまちづくりをテーマに研究する学生らが企画したもので高校生が参加しました。高松城があった玉藻公園内を歩き防災について学びました。大学生は、3度の南海地震でも崩れなかった石垣の角が、加工された石を組んだ「算木積み」で補強されていることなどを解説しました。（ 香川大学創造工学部４年佐伯聡介さん ）「