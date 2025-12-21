グルメや音楽でクリスマス気分を楽しめるイベントが、岡山市で開かれています。岡山市北区の複合型施設杜の街グレースで、20日始まった「クリスマスマーケット」です。会場には、ビーフシチューや焼きたてのカキ、ぜんざいなど、温かいグルメの店が並びます。訪れた人たちは、買い物を楽しんだり、音楽に耳を傾けたりしながら、クリスマス気分を味わっていました。（訪れた人）「楽しいですよね。