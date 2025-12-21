銀行本業の基本インフラであるシステムすら準備出来なかった。攻撃面での敗北ではなく守備面でのチョンボによる自滅だった。 二つ目。ビール業界の歴史だ。サントリーが参戦する1963年までは3社による寡占状態だった。61年からは順位は固定し1位キリン、2位サッポロ、3位アサヒとなる。 ところが87年、アサヒに大人気商品・スーパードライが登場する。その他、積極的なマーケティング戦略