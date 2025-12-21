21日午前に京都市行われた全国高校駅伝の女子で、香川県代表で出場予定だった四国学院大香川西が、選手の体調不良のためレースを欠場しました。 大会事務局が発表したもので、女子では過去に途中棄権した例はありますが、スタート前の欠場は初めてだということです。 四国学院大香川西（女子）の出場は2年ぶり6回目でした。