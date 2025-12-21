派手な乱闘シーンが見られなくなった近年のプロ野球だが、2025年シーズンでも、危険球がきっかけで監督同士がにらみ合ったり、納得のいかない判定に選手がぶち切れるシーンなどが見られた。そんな怒れる人々を振り返ってみよう。【久保田龍雄/ライター】【写真特集】女性タレントの「プロ野球始球式」名場面集腹に据えかねるものがあったまずは阪神・藤川球児監督にご登場願おう。現役時代は温厚なイメージが強かったが、指