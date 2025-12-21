◇女子第37回全国高校駅伝（2025年12月21日たけびしスタジアム京都発着）女子全国高校駅伝が21日に行われ、前年3位の大阪薫英女学院（大阪）は準優勝で終えた。10位でタスキを受け取った2区の河村璃央（3年）が、8人抜きで区間賞を受賞する力走を見せた。「冷静に入り、下りを利用できた」と12分45秒の好記録。区間2位の長野東（長野）・田畑陽菜（3年）の12分54秒を9秒上回った。「3度目の2区で、いままでは悔しい思