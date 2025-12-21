【ブンデスリーガ】アウクスブルク0−0ブレーメン（日本時間12月20日／WWKアレーナ）【映像】菅原由勢の挑発的ガッツポーズにブチギレ！あわや“一触即発”ブレーメンの菅原由勢が、1対1の守備で勝利して“ドヤ顔”でガッツポーズを決めると、これをきっかけに相手選手と味方が一触即発のバトルへと発展していった。日本時間12月20日、ブンデスリーガ第15節、ブレーメンはアウクスブルクと対戦。リーグ戦11試合連続スタメンで右SB