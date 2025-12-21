きょうは低気圧や前線が東へ進み、西日本の雨は次第にやみますが、北よりの風が徐々に強まる予想です。東日本と北日本は次第に雨脚が強まり、北海道は雪の降る所がありそうです。予想最高気温です。全国的に平年より高く、11月並みの気温となる所が多いでしょう。ただ、雨の後は冷たい空気が入りますので、福岡などは午後は急速に気温が下がる予想です。【きょうの各地の予想最高気温】札幌：3℃釧路：9℃青森：16℃盛岡：