[12.20 イングランド2部第22節 QPR 4-1 レスター・シティ]QPRの日本代表FW斉藤光毅が20日、ホームで行われたEFLチャンピオンシップ(イングランド2部)の第22節レスター・シティ戦(○4-1)で今季2ゴール目を記録した。左サイドハーフで先発出場した斉藤は0-0の前半2分、右サイドからの攻撃でファーにポジションを取ると、クロスが味方に当たって飛んできたところに反応。確実に押し込み、先制弾を奪った。斉藤は18試合ぶりとな