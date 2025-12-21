カターレ富山は21日、FC町田ゼルビアのFW中島裕希(41)が2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」および2026-27シーズンから完全移籍で加入することを発表した。富山県出身の中島はこれまで鹿島アントラーズ、ベガルタ仙台、モンテディオ山形で活躍し、2016年に当時J2復帰を果たした町田へ加入。初年度にリーグ戦キャリアハイの14得点を挙げると、その後も主力としてチームを支えた。町田は2023年にJ2優勝を