覚醒剤の使用を中止した後でも、長期間使用していた場合には身体にさまざまな変化が残ることがあります。神経系や心血管系に生じた損傷は完全には回復しない場合もありますが、適切な医療介入と生活習慣の改善により、身体機能を取り戻せる可能性は十分にあります。ここでは使用中止後の身体状態と、回復を支援するための医療的アプローチについて解説します。 監修医師：杉山 太一（医師）【経歴】 東京大学整形外科学