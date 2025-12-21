妊娠中に仰向けで寝ていると、突然「気分が悪い」「冷や汗が出る」といった経験をしたことはありませんか。これは仰臥位低血圧症候群（ぎょうがいていけつあつしょうこうぐん）と呼ばれる状態で、妊婦さんに特有の生理的な変化などによって起こります。多くの場合は、体位を変えるとすぐに回復しますが、放置すると母体や赤ちゃんに影響がでることもあります。この記事では、仰臥位低血圧症候群の原因や症状、症状が現れたときの対