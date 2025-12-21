北海道開拓の村では年末の風物詩であるもちつきのイベントが行われています。正月を迎えるための昔ながらの伝統行事を学んでもらおうと、北海道開拓の村ではもちつきの体験イベントが行われています。訪れたこどもたちは力を合わせておよそ30キロをつきあげていました。会場ではつきたてのお餅をおいしそうに味わう姿もみられました。