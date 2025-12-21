三重県紀北町で「年末きいながしま港市」が、始まりました。 【写真を見る】伊勢海老やブリなどが安い！年末きいながしま港市始まる「財布のひもが緩みまくりました」三重・紀北町 紀伊長島 紀北町で始まった「年末きいながしま港市」では、伊勢エビやブリ、干物など、紀伊長島の海の幸が並びます。 きょうはあいにくの雨でしたが、会場は、大勢の買い物客で賑わい、貸し出し用の七輪で買ったばかりの魚を焼いて楽しむ人の姿も