バレーボールの男子世界クラブ選手権（ブラジル）にアジア代表として臨んでいる大阪ブルテオンは20日、準決勝でアルロン・CMC・ヴァルタ・ザビエルチェ（ポーランド）と対戦し、3―0で勝利した。日本のクラブでは史上初となる決勝進出。初優勝に向け、決勝では日本代表の石川祐希が所属するペルージャ（イタリア）と対戦する。スタメンは富田将馬、アントワーヌ・ブリザール、彭世坤、西田有志、山本智大、エバデダン・ラリ