日本スケート連盟は２１日、フィギュアスケートの全日本選手権（２１日まで、東京）に出場していたペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、三浦の負傷のため大会を棄権すると発表した。三浦は２０日の練習中に左肩を脱臼していた。同日のショートプログラム（ＳＰ）には出場し、首位に立っていた。