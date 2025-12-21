TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）が21日放送され、5年9カ月ぶりにレギュラー放送での「スタジオ観覧」が再開された。オープニングに登場した歌手・和田アキ子は「5年と9カ月ぶりぐらい？お客さまが」と紹介。スタジオからは拍手が起こり、共演者からも「うれしい〜」「凄いわ」との声が上がった。和田が「出川なんかもコロナでお客さんがいないの寂しいって言ってたもんね」と話を振ると、タレントの出川哲朗も「