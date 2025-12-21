肘折こけしの後継者を育成しようと、山形県大蔵村南山の工房で２０日、全国の芸術系の大学に通う学生らを対象にした２泊３日のインターンシップが始まった。県の企画で、県内外の参加者５人が、地元で継承する唯一の工人の工房で技術を学ぶ。肘折こけしの起源は明治時代とされる。黄色の地に重ね菊などの草花の絵柄が入っていることや、くりぬかれて空洞になっている頭部に小豆を入れ、音が鳴ることなどが特徴だ。現在、工人は