【ブンデスリーガ】ハンブルク 1ー1 フランクフルト（日本時間12月20日／フォルクスパルクシュタディオン）【映像】堂安律、激しいプレスバック→ボール奪取の瞬間フランクフルトの日本代表MF堂安律が全力のプレスバックでボールを奪ったように見えたが、判定はファウルに。これには解説を務めた川崎フロンターレの2選手からも疑問の声が挙がった。日本時間12月20日のブンデスリーガ第15節で、フランクフルトはアウェイでハンブル