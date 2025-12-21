オーストラリアン・ベースボール・リーグ野球のオーストラリアン・ベースボール・リーグ（ABL）最終戦が20日、アデレードで行われ、アデレード・ジャイアンツで武者修行中の巨人・荒巻悠内野手が、シドニー・ブルーソックス戦で第3号となる豪快2ランを放った。ネット上では「打ち終わりが村上に見えたぞ」などと驚きの声が寄せられている。豪州ウインターリーグで奮闘している22歳の荒巻。ブルーソックス戦に「5番・三塁」で先