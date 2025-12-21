“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃の最新デジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』がリリースされた。 澄田綾乃デジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』 澄田綾乃デジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』 本作は「芸妓さんの休日」をテーマに、日本の夏、和を表現。澄田が浴衣で散歩をしている様子や縁側で冷えたトマトにかじりつく姿など、蝉の声が聴こえてきそうなシチュエーションが満