¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬20Æü¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ºÊ¤Ç¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¡È¥ß¥­¥Æ¥£¡É¤³¤ÈÆ£ËÜÈþµ®¤¬»£±Æ¤·¤¿¾×·â¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö´ñÀ×¤Î1ËÜ¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö°¦¤Î¿¼¤µ¤Ë·ÉÎé¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¾×·â¡Û¥ß¥­¥Æ¥£»£±Æ¡È¸þ¤³¤¦Â¦¤ÎÉ¡ÌÓ¡É¡Ê4Ëç¡Ë¾±»Ê¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¼ÖÆâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±ÆÃæ¤ÎÆ£ËÜ¤Î»Ñ¤ä¡¢»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾±»Ê¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ