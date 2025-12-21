¡ØSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ËãÁÒ¿ðµ¨¡ÖÇº»¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûe¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈþ½÷¡¦ËãÁÒ¿ðµ¨¡¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥Ñ¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¡ª¡Ê5Ëç¡ËËãÁÒ¿ðµ¨¤Ï¡¢2002Ç¯Ä¹ºê¸©À¸¤Þ¤ì¡£2022Ç¯¤Ë¡Ø¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022¡Ù¤Ç¥ß¥¹¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£º£Ç¯¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖLa VISION¡£¡×¤Ë²ÃÆþ¡£º£²ó¤Ï¡¢ËãÁÒ¿ðµ¨¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»Â¿·¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò·ã¼Ì¡ª ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯¤ÎÁ°¤Ç