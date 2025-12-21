美容外科「高須クリニック」院長の高須克弥氏が2025年12月20日、Xで「次の高須クリニックCM」の予定を明かした。「松本人志さんにお願いする予定です」発端となったのは、AI生成の美女動画を公開しているXユーザーによる、とあるリクエストだった。ミニ丈のワンピースを着た茶髪の女性が「YES！高須クリニック」と歌う動画を添えての、「高須克弥先生CMください」との投稿だ。高須氏は投稿を引用し、「ごめんなさい」と返信。