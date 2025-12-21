空白ごっこ、クレナズム、Hakubiの3組が、2026年3月に＜SPLIT ASIA TOUR 2026＞を開催することを発表した。本ツアーは2025年3月に国内3都市で初開催され、各バンドによるコラボステージも話題となった企画。2回目の開催となる今回は東京公演に加え＜SPLIT ASIA TOUR 2026 - LIVE IN HONG KONG＞と題した香港公演も決定し、アジアへとスケールを広げての開催となる。▲空白ごっこ▲クレナズム▲Hakubiジャンルや個性の異なる3組が集