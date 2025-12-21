Photo by Takuya NagamineSEKAI NO OWARIが、本日21日20時から急遽メンバー4人によるYouTube Live配信をおこなうことを発表した。詳細なライブ配信の内容は発表されていないが、久しぶりのYouTubeでのライブ配信となる。さらにYouTubeでのライブ配信後、21時頃より“Stationhead”での音声配信も実施されるとのこと。YouTubeでのライブ配信のアフタートークが届けられる予定だ。SEKAI NO OWARIが“Stationhead”でライブ配信を行う