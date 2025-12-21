◇全国高校駅伝・男子第７６回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、７区間４２・１９５キロ）定刻の午後零時３０分にスタート。今大会の注目は、初優勝を狙う鳥取城北。昨年大会で準優勝しながら指導者の交代を決めた学校側に反対して１８人が今春、福岡・大牟田から集団転校した。前回１区２位のエース本田桜二郎（３年）、同７区３位の準エース村上遵世（３年）らは、全国高校体育連盟の規定で、６か月（水泳は１年）は同