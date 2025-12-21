就学前の子どもは、集団生活や日常のあれこれを毎日少しずつ学び、成長していくものだ。その姿に、ふとした瞬間にハッとさせられることもある。そんな子どもとの日々を描くイラストレーター・さにぃがぁるさんの作品『でも園で頑張ってるならOKです！』と『もちもちの反対』が、SNSで多くの共感を集めている。 【漫画】『でも園で頑張ってるならOKです！』 作者の娘は幼稚園に通う年頃だ。お迎えの時間、作者が教室