松本市で21日、市民に武道に親しみ健康で過ごしてもらいたいと「松本武道祭」が開かれています。松本武道祭は城下町松本で武道を通して心身を鍛え、交流を深めてほしいと松本市スポーツ協会が開いているもので今年で17回目です。 午前中は松本第一高校空手部をはじめ柔道、合気道、剣道など協会に加盟する11の武道の団体が模範演武を披露しました。午後1時からは武道の精神の奥深さを知ってほしいと、子どもから大人まで