「韓国はコメが余って騒がしいが、日本に輸出したらどうだろうか」。李在明（イ・ジェミョン）大統領が11日に農林畜産食品部の業務報告でした話だ。今年日本ではコメ価格が急騰し買いだめの動きが起きた。韓国はコメの過剰生産が予想されるため「ウィンウィン」になるのではないかとの趣旨だ。日本へのコメ輸出は今年初めて100万ドルを超え好況を迎えたが、依然として「関税障壁」など超えるべき山は多い。韓国農水産食品流通公社