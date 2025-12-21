今年も残すところ、あと10日です。長野県長野市の善光寺の宿坊で21日、正月に本堂に供えるもちをつく伝統の「おそなえつき」が行われました。「おそなえつき」は長野市善光寺の伝統行事のひとつで、浄土宗の14の宿坊が毎年持ち回りで担当しています。この日は宿坊の「浄願坊」で、住職たちが覆子と呼ばれる和紙で口を覆い4人1組で餅をつきました。飾り餅は5段重ねで、一番下の最も大きい餅は直径約40センチになります。 善光寺