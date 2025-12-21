台湾国防部はすぐ火消しに出た。台湾国防部の顧立雄長官は1日、立法院での質疑で「最近実施した浮上航海試験にはアンカーシステムが必要でなかった。乗組員の安全を脅かしながら試験日程に合わせようとしたものではない」と釈明した。台湾海軍の邱俊栄参謀長は「最近の試験でアンカーをはずしたのは一部部品を交換し微細調整するための措置だった。12月中旬ごろ再設置する計画」と説明した。台湾国防部の火消しにも海鯤の実戦配備