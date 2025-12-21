千葉市で20日夜、横断歩道を渡っていた女子高校生がトラックにはねられ、死亡する事故がありました。千葉市美浜区の交差点で、20日午後9時過ぎ、高校1年の今福心美さん（15）が横断歩道を渡っていたところ、右折してきたトラックに、はねられました。今福さんはアルバイト先から帰宅する途中だったとみられ、病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。現行犯で逮捕されたトラック運転手の花岸純容疑者（50）は「右折先