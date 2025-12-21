俳優・平祐奈（27）が20日、都内で『平祐奈 2026年カレンダー』の発売記念イベントを開催した。【写真】『平祐奈 2026年カレンダー』発売記念イベントの様子カレンダーのテーマは「飾らない美しさ・等身大の魅力」で、やさしい光や柔らかな空気感の中で、日常の延長線上にある平の自然体な表情を切り取った。肩の力を抜いた素顔や、ふとした瞬間にこぼれる表情など、平の魅力が12ヶ月分のカレンダーとして楽しめる。発売記念